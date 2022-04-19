Ersun Yanal: Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim
"FENERBAHÇE BENDEN SONRA ŞAMPİYON OLAMADI”
Kendi teknik direktörlük döneminden sonra Fenerbahçe’nin tekrar şampiyon olamadığının altını çizen Yanal, teknik direktörlerin tek başına başarılı olamayacağını belirterek tekrar Fenerbahçe’de teknik direktör olma ihtimaline karşı "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe’de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim” dedi.
"FENERBAHÇE DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BİRİDİR”
Fenerbahçeliliğin atadan geldiğinin altını çizen Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Fenerbahçeliler için sonuçtan ziyade oynadıkları oyundaki coşku ve keyif daha önemlidir. Rakibe üstünlük kurmak sadece skor üstünlüğü kurmak değildir. Sahadaki tavrınız ve tarzınızla bu üstünlüğü kurabilirsiniz. Örneğin taraftar yasakları zamanında yaklaşık 45 bin kadın taraftar maçı izlemeye, Fenerbahçe’yi desteklemeye gelerek tribünleri doldurdu.”
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