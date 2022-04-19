Ersun Yanal: Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim

"FENERBAHÇE BENDEN SONRA ŞAMPİYON OLAMADI”

Kendi teknik direktörlük döneminden sonra Fenerbahçe’nin tekrar şampiyon olamadığının altını çizen Yanal, teknik direktörlerin tek başına başarılı olamayacağını belirterek tekrar Fenerbahçe’de teknik direktör olma ihtimaline karşı "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe’de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim” dedi.