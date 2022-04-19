Hull City'nin Süper Lig'den Adama Traore ile anlaştığı iddia edildi

19 Nisan 2022 Salı, 10:58

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, gelecek sezon için hedefini Premier Lig'e çıkma olarak belirledi. İngiliz ekibi, bu doğrultuda gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Bu sezon Şota Arveladze yönetiminde ligde kalmayı garantileyen İngiliz ekibi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçti.

Hull City bu doğrultuda gelecek sezonun ilk transferini Süper Lig'den yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Hatayspor'da forma giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Ilıcalı'nın takımı Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki on numara ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Hull City bu transferde Traore'nin sözleşmesi bittiği için Hatayspor'a bonservis ücreti ödemeyecek.