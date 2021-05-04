<p>ESENYURT’ta, husumetli Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı. Dehşet dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.<br data-mce-bogus="1"></p>
1

ESENYURT’ta, husumetli Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı. Dehşet dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

<p>İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay şöyle meydana geldi.</p>
2

İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay şöyle meydana geldi.

<p>Husumetl 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Tamamı&nbsp; Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı. </p><p>Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.<br data-mce-bogus="1"></p>
3

Husumetl 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Tamamı  Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı.

Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

<p>Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.&nbsp; Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi.<br data-mce-bogus="1"></p>
4

Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.  Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi.

<p>Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.<br data-mce-bogus="1"></p>
5

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
6


Video Haberler