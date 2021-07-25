<p>2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.</p>
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı.

<p>Almanya ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği maçı Almanlar 3-2 kazandı.&nbsp;<br><br>Maça eski Fenerbahçeli Kruse'nin yaptığı hareket damga vurdu.&nbsp;</p>
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Almanya ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geldiği maçı Almanlar 3-2 kazandı. 

Maça eski Fenerbahçeli Kruse'nin yaptığı hareket damga vurdu. 

<p>Max Kruse, Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından kız arkadaşına canlı yayından evlenme teklif etti.&nbsp;<br></p><p>&nbsp;Maçtan sonra 'Kız arkadaşıma bir mesajım var' diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı görüldü.&nbsp;</p>
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Max Kruse, Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından kız arkadaşına canlı yayından evlenme teklif etti. 

 Maçtan sonra 'Kız arkadaşıma bir mesajım var' diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı görüldü. 

<p>2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 8 asist üretti.&nbsp;</p>
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2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 8 asist üretti. 

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