Eskişehir'de magandalar iş başında

Yetkililer, “Eskişehir’in güzelliklerini yıllardır Eskişehirliler korur. Bu yaşanan olay kabul edilemez. Böylesi durumlarda polis 112, zabıta için de Alo 153 hattına ihbar yapılması büyük önem arz ediyor. Parklarımız hepimizin nefes aldığı yerler olarak, şehrin ortak değeri, ortak kültürüdür. Magandaların kente zarar vermesini ancak duyarlı davranarak önleyebiliriz” dediler.



Bu arada parklarda oluşan zararı tespit eden ekipler, tamir, bakım ve yenileme çalışmasına da başladı.

