Eskişehir'de magandalar iş başında

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 10:57
<p><strong>MAGANDALAR İŞ BAŞINDA&nbsp; &nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Eskişehir’in gözbebeği<em> Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı</em> ile <em>Kentpark</em> başta olmak üzere muhtelif bazı parklarda, çocuk oyun mobilyaları, spor aletleri ve kent mobilyaları kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak tahrip edildi.</p>

MAGANDALAR İŞ BAŞINDA        

Eskişehir’in gözbebeği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile Kentpark başta olmak üzere muhtelif bazı parklarda, çocuk oyun mobilyaları, spor aletleri ve kent mobilyaları kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak tahrip edildi.

<p>Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Eskişehir’de, magandalar parklara verdikleri zararlar ile ‘<em>bu kadar olmaz’</em> dedirtti.</p><p>İçerisinde <strong>Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayevi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Su Altı Dünyası’nı</strong> barındıran <strong>Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nın</strong> yanı sıra <strong>Kentpark ve Aydın Arat Parkı</strong> başta olmak üzere bazı muhtelif parklar, magandaların hedefi oldu.</p>

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Eskişehir’de, magandalar parklara verdikleri zararlar ile ‘bu kadar olmaz’ dedirtti.

İçerisinde Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayevi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Su Altı Dünyası’nı barındıran Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nın yanı sıra Kentpark ve Aydın Arat Parkı başta olmak üzere bazı muhtelif parklar, magandaların hedefi oldu.

<p>Parklarda ailelerin ve çocukların severek vakit geçirdiği, oyun alanlarında bulunan salıncaklar, kaydıraklar, spor aletleri, banklar, uyarı yazıları, demir korkuluklar, iskelelerde bulunan ahşap yapılar ve çöp kutuları şehir eşkıyaları tarafından kırıldı.&nbsp;<br></p>

Parklarda ailelerin ve çocukların severek vakit geçirdiği, oyun alanlarında bulunan salıncaklar, kaydıraklar, spor aletleri, banklar, uyarı yazıları, demir korkuluklar, iskelelerde bulunan ahşap yapılar ve çöp kutuları şehir eşkıyaları tarafından kırıldı. 

<p>Parklara ve çevresine zarar veren magandaların yarattığı tahribat, ekiplerin tespiti ile gözler önüne serilirken <em>Büyükşehir Belediyesi</em> yetkilileri bu tür olaylara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.&nbsp;</p>

Parklara ve çevresine zarar veren magandaların yarattığı tahribat, ekiplerin tespiti ile gözler önüne serilirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tür olaylara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. 

<p>Yetkililer, <em>“Eskişehir’in güzelliklerini yıllardır Eskişehirliler korur. Bu yaşanan olay kabul edilemez. Böylesi durumlarda polis 112, zabıta için de Alo 153 hattına ihbar yapılması büyük önem arz ediyor. Parklarımız hepimizin nefes aldığı yerler olarak, şehrin ortak değeri, ortak kültürüdür. Magandaların kente zarar vermesini ancak duyarlı davranarak önleyebiliriz”</em> dediler.<br></p><p>Bu arada parklarda oluşan zararı tespit eden ekipler, tamir, bakım ve yenileme çalışmasına da başladı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Yetkililer, “Eskişehir’in güzelliklerini yıllardır Eskişehirliler korur. Bu yaşanan olay kabul edilemez. Böylesi durumlarda polis 112, zabıta için de Alo 153 hattına ihbar yapılması büyük önem arz ediyor. Parklarımız hepimizin nefes aldığı yerler olarak, şehrin ortak değeri, ortak kültürüdür. Magandaların kente zarar vermesini ancak duyarlı davranarak önleyebiliriz” dediler.

Bu arada parklarda oluşan zararı tespit eden ekipler, tamir, bakım ve yenileme çalışmasına da başladı.

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