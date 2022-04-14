Eskişehir'de magandalar iş başında
Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Eskişehir’de, magandalar parklara verdikleri zararlar ile ‘bu kadar olmaz’ dedirtti.
İçerisinde Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayevi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Su Altı Dünyası’nı barındıran Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nın yanı sıra Kentpark ve Aydın Arat Parkı başta olmak üzere bazı muhtelif parklar, magandaların hedefi oldu.
Yetkililer, “Eskişehir’in güzelliklerini yıllardır Eskişehirliler korur. Bu yaşanan olay kabul edilemez. Böylesi durumlarda polis 112, zabıta için de Alo 153 hattına ihbar yapılması büyük önem arz ediyor. Parklarımız hepimizin nefes aldığı yerler olarak, şehrin ortak değeri, ortak kültürüdür. Magandaların kente zarar vermesini ancak duyarlı davranarak önleyebiliriz” dediler.
Bu arada parklarda oluşan zararı tespit eden ekipler, tamir, bakım ve yenileme çalışmasına da başladı.
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