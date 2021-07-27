<p>Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye'den Area Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son anketten dikkat çeken sonuçları paylaştı. Buna göre; AKP hızla eriyor; MHP barajda.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye'den Area Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son anketten dikkat çeken sonuçları paylaştı. Buna göre; AKP hızla eriyor; MHP barajda.

<p>Europe Elects'in Area Araştırma Şirketi'ne dayandırdığı anket sonuçlarına göre; geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AKP yüzde 35,2, MHP ise seçim barajına takıldığı ancak yüzde 10 oy aldığı görüldü.&nbsp;<br></p>
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Europe Elects'in Area Araştırma Şirketi'ne dayandırdığı anket sonuçlarına göre; geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AKP yüzde 35,2, MHP ise seçim barajına takıldığı ancak yüzde 10 oy aldığı görüldü. 

<p>Europe Elects'in yayımladığı araştırmada AKP ve MHP'deki düşüş dikkat çekerken İYİ Parti'nin yüzde 14,4 oy oranına ulaştığı görülüdü. Öte yandan DEVA Partisi ise kısmi yükselişini sürdürdü.<br></p>
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Europe Elects'in yayımladığı araştırmada AKP ve MHP'deki düşüş dikkat çekerken İYİ Parti'nin yüzde 14,4 oy oranına ulaştığı görülüdü. Öte yandan DEVA Partisi ise kısmi yükselişini sürdürdü.

<p>Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP'nin yüzde 23,7, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,4 oy oranına ulaştığı ortaya çıktı.</p>
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Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP'nin yüzde 23,7, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,4 oy oranına ulaştığı ortaya çıktı.

<p>"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarda kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı şöyle:</p><p><em>AKP: %35,2</em></p><p><em>CHP: %23,7</em></p>
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"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarda kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı şöyle:

AKP: %35,2

CHP: %23,7

<p><em>İYİ Parti: %14,4</em></p><p><em>HDP: %10,1</em></p><p><em>MHP: %10,0</em></p><p><em>DEVA: %3,2</em></p>
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İYİ Parti: %14,4

HDP: %10,1

MHP: %10,0

DEVA: %3,2

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