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Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye'den Area Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği son anketten dikkat çeken sonuçları paylaştı. Buna göre; AKP hızla eriyor; MHP barajda.

