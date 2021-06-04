<p>İngiltere Ligi'nin 10. sırada bitiren Everton 4 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte o futbolcular:&nbsp;</p>
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İngiltere Ligi'nin 10. sırada bitiren Everton 4 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte o futbolcular: 

<p><strong>Walcott</strong></p>
2

Walcott

<p><strong>Joshua King</strong></p>
3

Joshua King

<p><strong>Yannick Bolasie</strong></p>
4

Yannick Bolasie

<p><strong>Muhamed Besic</strong></p>
5

Muhamed Besic

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