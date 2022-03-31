Eyfel Kulesi'nin açılış yıl dönümü: İşte kulenin tarihçesi

Fotoğraf: Rebecca Kennison

Ancak kule, onu bir utanç lekesi olarak gören Paris halkının tepkisini de çekmişti. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken, bir fabrika bacası gibi Paris'in görsel itibarını zedeleyeceğini ileri sürmüşlerdi. Böylelikle devrin sanatçı ve edebiyatçı çevresinde bir kampanya başlattı, bu kampanya süresince ünlü sanatçıların imzaladığı bildiriler dağıtıldı.

Bugün ise Eyfel Kulesi, Dünya'nın en güzel mimari yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Parisliler onu Demir Bayan olarak adlandırıyorlar.

