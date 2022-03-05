Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

2013 yılında eğitimini tamamlayan Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli diziyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekranlarda göründüğü ilk günden beri hem televizyon ekranının hem de beyaz perdenin yıldızı olmaya ara vermeden devam eden Abdullah, cuma günü vizyona giren yeni filmi Bergen ile kariyer yolculuğunda zirveye ulaşmış görünüyor.





Baba tarafından aslen Irak Türkmeni olan Farah Zeynep Abdullah'ın anne tarafı ise Boşnak kökenli.