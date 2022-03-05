Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 17:47
Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

2013 yılında eğitimini tamamlayan Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli diziyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekranlarda göründüğü ilk günden beri hem televizyon ekranının hem de beyaz perdenin yıldızı olmaya ara vermeden devam eden Abdullah, cuma günü vizyona giren yeni filmi Bergen ile kariyer yolculuğunda zirveye ulaşmış görünüyor.


Baba tarafından aslen Irak Türkmeni olan Farah Zeynep Abdullah'ın anne tarafı ise Boşnak kökenli.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

Lisenin ilk yıllarını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okuduktan sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" isimli diziyle Türkiye'nin sevgisini kazandı.

Ancak kariyeri için eğitimin öncelikli olduğunu düşünerek dizinin 2. sezonundan sonra kadrodan ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı. 

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya (HeForShe) reklamında oynayarak cinsiyet eşitliğinin yaygın hâle getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketine dahil oldu. 

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

Farah Zeynep Abdullah, 5 Ekin 2021 tarihinde bir genç kıza tecavüz ettiği yönünde hakkında suçlamalar bulunan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Orhan'ın avukatı, genç oyuncuya tazminat davası açtı. 

Abdullah bu davaya "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet!" diyerek tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

2010-2013 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan Abdullah, 2013 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra 2014 yılında, hız kesmeden Kurt Seyit ve Şura isimli dizide oynadı.

2016-2017 yılları arasında ise ekranlarda Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan Murad'ın Farya'sı olarak boy gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

2018 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği Gülizar'da oynadıktan sonra, 2020-2021 yılları arasında tüm Türkiye'yi ekran başına kitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si oldu.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

Beyaz perdeye uzak kalmayan ünlü oyuncu, 2013 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kelebeğin Rüyası isimli filmle tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğdu.

Hemen ardından 2014'te Bi Küçük Eylül Meselesi ve yine aynı yıl Unutursam Fısılda isimli filmlerde başrol oynadı.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

2015'te Barbie Prenses ve Rockstar filminde Prenses Azra'yı seslendirdi.

2016'da Ekşi Elmalar filminde başrol oynadı.

2018 yılında Arif v 216 filminde Ajda Pekkan'ı canlandırdı. Ve yine aynı sene Bizim İçin Şampiyon filmleri ile beyaz perdedeydi.

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi

4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren yeni biyografi ve dram türündeki filmiyle Abdullah, yıllar sonra beyaz perdede tekrar karşımızda. Zeynep Farah Abdullah, şarkıcı Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı Bergen filminde başrol oyuncusu olarak yer almakta.

Filmin senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt kaleme aldı. Yönetmenlik koltuğunda ise Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisi yer alıyor. 

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler