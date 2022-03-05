Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayat hikayesi
2013 yılında eğitimini tamamlayan Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli diziyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ekranlarda göründüğü ilk günden beri hem televizyon ekranının hem de beyaz perdenin yıldızı olmaya ara vermeden devam eden Abdullah, cuma günü vizyona giren yeni filmi Bergen ile kariyer yolculuğunda zirveye ulaşmış görünüyor.
Baba tarafından aslen Irak Türkmeni olan Farah Zeynep Abdullah'ın anne tarafı ise Boşnak kökenli.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" isimli diziyle Türkiye'nin sevgisini kazandı.
Ancak kariyeri için eğitimin öncelikli olduğunu düşünerek dizinin 2. sezonundan sonra kadrodan ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı.
Farah Zeynep Abdullah, 5 Ekin 2021 tarihinde bir genç kıza tecavüz ettiği yönünde hakkında suçlamalar bulunan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki göstermişti. Orhan'ın avukatı, genç oyuncuya tazminat davası açtı.
Abdullah bu davaya "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet!" diyerek tepki gösterdi.
2010-2013 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan Abdullah, 2013 yılında üniversite eğitimini tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra 2014 yılında, hız kesmeden Kurt Seyit ve Şura isimli dizide oynadı.
2016-2017 yılları arasında ise ekranlarda Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan Murad'ın Farya'sı olarak boy gösterdi.
4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren yeni biyografi ve dram türündeki filmiyle Abdullah, yıllar sonra beyaz perdede tekrar karşımızda. Zeynep Farah Abdullah, şarkıcı Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı Bergen filminde başrol oyuncusu olarak yer almakta.
Filmin senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt kaleme aldı. Yönetmenlik koltuğunda ise Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisi yer alıyor.
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