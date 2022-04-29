Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı! Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 19:22
<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. 

<p>Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti. Gaziantep ise Sagal ve Maxim ile golü buldu. </p>

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti. Gaziantep ise Sagal ve Maxim ile golü buldu. 

<p>Ev sahibi ekip 53. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunda top direğe çarparak üstten dışarı çıktı. </p>

Ev sahibi ekip 53. dakikada penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunda top direğe çarparak üstten dışarı çıktı. 

<p>Fenerbahçe bu skorla puanını 68'e yükseltti ve lider Trabzonspor'u 2. sırada takip etti. Gaziantep FK ise 42 puanla 15. sırada kaldı.</p>

Fenerbahçe bu skorla puanını 68'e yükseltti ve lider Trabzonspor'u 2. sırada takip etti. Gaziantep FK ise 42 puanla 15. sırada kaldı.

<p>Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.</p>

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

<p>79. dakikada ev sahibi ekipte sarı kart gören Serdar Aziz, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.</p>

79. dakikada ev sahibi ekipte sarı kart gören Serdar Aziz, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

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