Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Josef Sural'ı unutmadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 19:00
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Josef Sural'ı unutmadı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.


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