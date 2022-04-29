Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Josef Sural'ı unutmadı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
? Seni unutmayacağız! #JosefSural pic.twitter.com/3OYPtVDZxw— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 28, 2022
Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.
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