Fenerbahçe, Antwerp ile yenişemedi! Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Antwerp 2. dakikada eski Fenerbahçeli Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia ile beraberliği yakaladı. 36. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Valencia, bu vuruşu gole çeviremese de 45. dakikada kazanılan ikinci penaltı ile takımını 2-1 öne geçirdi. Belçika ekibi 62. dakikada skoru eşitledi.