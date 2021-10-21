Fenerbahçe, Antwerp ile yenişemedi! Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 18:23
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

<p>Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.</p>

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.

<p>Antwerp 2. dakikada eski Fenerbahçeli Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia ile beraberliği yakaladı. 36. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Valencia, bu vuruşu gole çeviremese de 45. dakikada kazanılan ikinci penaltı ile takımını 2-1 öne geçirdi. Belçika ekibi 62. dakikada skoru eşitledi.&nbsp;</p>

Antwerp 2. dakikada eski Fenerbahçeli Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia ile beraberliği yakaladı. 36. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Valencia, bu vuruşu gole çeviremese de 45. dakikada kazanılan ikinci penaltı ile takımını 2-1 öne geçirdi. Belçika ekibi 62. dakikada skoru eşitledi. 

<p>Mbwana Samatta, 2. dakikada attığı gol ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.</p>

Mbwana Samatta, 2. dakikada attığı gol ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

<p>Fenerbahçe, Antwerp karşısında aldığı 1 puanla, toplam puanını 2'ye çıkararak 3.sıraya yerleşti. Antwerp ise 1 puan ile 4.sırada kaldı.</p>

Fenerbahçe, Antwerp karşısında aldığı 1 puanla, toplam puanını 2'ye çıkararak 3.sıraya yerleşti. Antwerp ise 1 puan ile 4.sırada kaldı.

<p>Fenerbahçe, 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına konuk olacak.</p>

Fenerbahçe, 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına konuk olacak.

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