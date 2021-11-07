Fenerbahçe, evinde Kayserispor'a berabere kaldı! | Fenerbahçe 2-2 Kayserispor

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:46
<p>Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

<p>Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.</p>

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

<p>Sarı-kırmızılı ekip 38 ve 61. dakikalarda Kolovetsios ve Gavranovic ile öne geçerken, 85. dakikada Fenerbahçe, Zajc ile farkı 1'e indirdi.&nbsp;</p>

Sarı-kırmızılı ekip 38 ve 61. dakikalarda Kolovetsios ve Gavranovic ile öne geçerken, 85. dakikada Fenerbahçe, Zajc ile farkı 1'e indirdi. 

<p>Karşılaşmada 33. dakikada penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde İrfan Can bu vuruşu gole çeviremedi.&nbsp;</p><p>Sarı-lacivertliler 90+8'de bir penaltı daha kazandı ve Mesut Özil ile skoru 2-2'ye taşıdı.&nbsp;</p>

Karşılaşmada 33. dakikada penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde İrfan Can bu vuruşu gole çeviremedi. 

Sarı-lacivertliler 90+8'de bir penaltı daha kazandı ve Mesut Özil ile skoru 2-2'ye taşıdı. 

<p>UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 yenilginin ardından 4. maçında berabere kaldı ve puanını 20'ye çıkardı.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 yenilginin ardından 4. maçında berabere kaldı ve puanını 20'ye çıkardı.

<p>Fenerbahçe, milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor is evinde Göztepe'yi konuk edecek.&nbsp;</p>

Fenerbahçe, milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor is evinde Göztepe'yi konuk edecek. 


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