Ümraniyespor'dan Ali Şansalan paylaşımı

07 Kasım 2021 Pazar, 17:29

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ankragücü'ne 3-0 mağlup olan Ümraniyespor, Ali Şansalan'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı.

Ümraniyespor'un yaptığı açıklamada, Ali Şansalan'ın kendini kanıtlama gayretinde olduğu iddia edildi.

Şansalan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalmış ve verdiği-vermediği kararlarla özellikle sarı-lacivertli camiadan büyük tepki çekmişti.

İşte Ümraniyespor'un yaptığı açıklama:

"ZORUNLU AÇIKLAMA

Kulübümüz her zaman hakem tartışmalarının dışında kalıp oyuna odaklanmayı prensip edinmiştir, fakat bugün gelinen noktada üst üste maruz kaldığımız hakem hataları nedeniyle sessiz kalmamız mümkün olmamış, bu açıklamayı yapma zaruriyetimiz doğmuştur. Spor Toto 1. Lig 12. Haftası'nda oynanan ve ligin kader maçlarından biri olan MKE Ankaragücü müsabakamıza üç hafta görev verilmeyerek cezalandırılan hakem Ali Şansalan'ın atanması tarafımızca anlamdırılamamış ve hakem hakkındaki tüm endişelerimizin gerçeğe dönüşmesi bizi derinden üzmüştür.

Müsabaka süresince tüm takdir haklarını ev sahibi adına kullanan hakem Ali Şansalan'ın 53. dakikada faul bile olmayan pozisyonda oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e kırmızı kart göstermesi kabul edilemez. Hakem Ali Şansalan'ın Spor Toto Süper Lig 9. Haftası'nda oynanan Trabzonspor -Fenerbahçe müsabakasında göstermiş olduğu ve üç hafta görevlendirilmemesine sebep olan tartışmalı sarı kart pozisyonunun çok daha hafif bir muadilini dünkü karşılaşmada yakalayıp, bu sefer direkt kırmızı karta hükmederek kendini aklama çabası adına takımımızı kurban etmesi büyük bir skandaldır.

Dünkü karşılaşmaya ek olarak, Spor Toto 1. Lig 9. Haftası'nda oynadığımız Eyüpspor karşılaşmasının 46. dakikasında Idrissa Camara'ya yapılan ve oyun kuralları dışındaki bariz müdahalede penaltı kararı verilmemesi; yine Spor Toto 1. Lig 8. Haftası'nda oynadığımız Yılport Samsunspor karşılmasının 82. dakikasında oyuncumuz Tomislav Glumac'ın herhangi bir müdahalesi olmamasına rağmen rakip takım lehine verilen penaltı ile aynı pozisyonda Glumac'a gösterilen 2. sarı karttan doğan kırmızı kart kararları canımızı yakmıştır.

Kulübümüz, hakem yönetimlerinin adil olmayan bu etkisini hiçbir şekilde kabul etmemektedir.

ÜMRANİYESPOR KULÜBÜ"