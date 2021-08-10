<p>Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.</p>
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

<p>Mücadeleye Altay Bayındır ile Giresunspor taraftarı arasında yaşanan gerilim damga vurdu.&nbsp;</p>
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Mücadeleye Altay Bayındır ile Giresunspor taraftarı arasında yaşanan gerilim damga vurdu. 

<p>Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.</p>
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Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

<p>Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını verdi.</p>
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Fenerbahçe kalecisi Altay ise taraftarların kendisine yönelik hakaret ve küfürlerine "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını verdi.

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