Son dakika... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı
Son dakika... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
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