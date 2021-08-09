Son dakika... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı

Son dakika... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

(İHA)
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:49
Son dakika... Fenerbahçe ile yollarını ayıran Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı
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