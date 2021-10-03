Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti | Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 14:19
<p>Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.</p>

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

<p>Fenerbahçe'nin gollerini 15. dakikada Mergim Berisha, 45. dakikada ise Luiz Gustavo kaydetti. Kasımpaşa 53. dakikada Michal Travnik ile skoru 1'e indirdi.</p>

Fenerbahçe'nin gollerini 15. dakikada Mergim Berisha, 45. dakikada ise Luiz Gustavo kaydetti. Kasımpaşa 53. dakikada Michal Travnik ile skoru 1'e indirdi.

<p>Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Berisha, ilk golünü kaydetmiş oldu.</p>

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Berisha, ilk golünü kaydetmiş oldu.

<p>Bu skorla puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.</p>

Bu skorla puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

<p>Sarı-lacivertliler bir sonraki maçını 17 Ekim'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi konuk edecek.</p>

Sarı-lacivertliler bir sonraki maçını 17 Ekim'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi konuk edecek.

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