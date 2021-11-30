Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya isyan büyüdü

Sarı-lacivertlilerin en gözde ismi İrfan Can Kahveci, 77. dakikada oyundan alınmasına “Ne yapıyor bu ya, ben böyle bir şey görmedim” diyerek direkt soyunma odasına gitti. Maçın etkisiz isimlerinden Mesut Özil de çıkarken kulübeye tepki gösterdi.