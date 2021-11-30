Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya isyan büyüdü
KARAR VERMEK BENİM GÖREVİM
İrfan Can'ın oyundan alındığı sırada tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, İrfan Can'ın tepkisini görmediğini söyleyen Pereira, “Tepki gösterdiyse de normaldir. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Oyuncuların hangisinin girip hangisinin çıkacağına karar vermek benim görevim” dedi.
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