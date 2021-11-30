Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya isyan büyüdü

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 09:43
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında Fenerbahçeli futbolcuların oyundan çıkarken gösterdikleri tepki ise gündem oldu.</p>

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maç esnasında Fenerbahçeli futbolcuların oyundan çıkarken gösterdikleri tepki ise gündem oldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vitor Pereira’ya tepkilerini ilk kez bu kadar sert bir şekilde gösterdiler.</p>

Sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vitor Pereira’ya tepkilerini ilk kez bu kadar sert bir şekilde gösterdiler.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Serdar Aziz, Göztepe'nin üst üste yaptığı atakların ardından kulübeye doğru orta sahaya müdahale edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.</p>

Serdar Aziz, Göztepe'nin üst üste yaptığı atakların ardından kulübeye doğru orta sahaya müdahale edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-lacivertlilerin en gözde ismi İrfan Can Kahveci, 77. dakikada oyundan alınmasına “Ne yapıyor bu ya, ben böyle bir şey görmedim” diyerek direkt soyunma odasına gitti. Maçın etkisiz isimlerinden Mesut Özil de çıkarken kulübeye tepki gösterdi.</p>

Sarı-lacivertlilerin en gözde ismi İrfan Can Kahveci, 77. dakikada oyundan alınmasına “Ne yapıyor bu ya, ben böyle bir şey görmedim” diyerek direkt soyunma odasına gitti. Maçın etkisiz isimlerinden Mesut Özil de çıkarken kulübeye tepki gösterdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>KARAR VERMEK BENİM GÖREVİM</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İrfan Can'ın oyundan alındığı sırada tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, İrfan Can'ın tepkisini görmediğini söyleyen Pereira, “Tepki gösterdiyse de normaldir. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Oyuncuların hangisinin girip hangisinin çıkacağına karar vermek benim görevim” dedi.</p>

KARAR VERMEK BENİM GÖREVİM

İrfan Can'ın oyundan alındığı sırada tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, İrfan Can'ın tepkisini görmediğini söyleyen Pereira, “Tepki gösterdiyse de normaldir. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Oyuncuların hangisinin girip hangisinin çıkacağına karar vermek benim görevim” dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler