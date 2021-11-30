Volkan Demirel: Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum
Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.
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