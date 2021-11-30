Volkan Demirel: Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 09:14
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira hakkında sert eleştirilerde bulundu.</p>

Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira hakkında sert eleştirilerde bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.<br></p>

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.</p>

İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor da öyle yaptı.</p>

Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor da öyle yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.</p>

Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır.


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