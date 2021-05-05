2

Maça konsantre olmak çok önemli ve çok ciddi bir iş. Her zaman o isteğin olması gerekiyor. Ben de maçlardan önce maçı düşünerek, oynayarak, maçın önemini en derinde hissederek zamanımı geçiriyorum. Maç zamanı gelince artık tek odak noktanızın top olması gerekiyor. Ben de elimden geldiğince öyle yapıyorum.