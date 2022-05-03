Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi itirafı

"KONSANTRE OLMADIĞIMIZ GÖRÜNÜRSE..."

"Eğer kötü sonuçlar alırsanız, dışarı çıkmamanız sizin için daha iyi diyen" Nijeryalı futbolcu, "Eğer QPR'de bir maç kaybederseniz, arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp bunu unutmaya çalışabilirsiniz. Türkiye'de ise aynı şeyi yapacak olsam, bu, maçlara konsantre olmadığım şeklinde algılanır. Küçük şeyler ama bunları anlayabiliyorum, taraftarlar çok tutkulu ve bizi izlemek için çok para ödüyorlar. Eğer bizim konsantre olmadığımız gibi görünürse... Bu durumu anlayabilirim" ifadelerini kullandı.