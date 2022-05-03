Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'den Galatasaray derbisi itirafı
"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN"
Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Samuel, "Emre Belözoğlu, beni neden transfer etmek istediğini açıkladı." sözlerini kullandı ve, "Bana kulübün ne kadar büyük olduğunu ve benim için ne kadar harika bir ortam olacağını söyledi. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri, birçok insan Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor ve bir futbolcunun buraya gelip, yeteneklerini göstermesi için büyük bir ortam" dedi.
"PEREIRA İLE KANAT BEKİ OLDUM"
Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira geldikten sonra, takımın 3-4-3 sistemine geçtiğini söyleyen ve pozisyonu değişen 24 yaşındaki futbolcu, "Bu benim çoğunlukla oynadığım bir pozisyon değildi. Sürekli kanat olarak oynuyordum. Pereira, top bizde değilken geri gelmemi istedi, bana savunmanın temellerini öğretmeye başladı ve ondan sonra kanat-beki olarak oynamaya başladım" sözlerini kullandı.
"HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"
Sarı-lacivertliler'de Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle önce kanatta oynayan ve daha sonra 4-2-3-1'in bek pozisyonuna çekilen Nijeryalı oyuncu, "Bekte oynadığım zamanlar oluyor. Kanatta oynayan oyuncunun gol atma şansı olduğunu görebiliyorum ve ben de 'orada olmak istiyorum' diyorum ama bekte oynamak hoşuma gidiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diye konuştu.
"HER GÜN YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"
Sarı-lacivertliler'de Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle önce kanatta oynayan ve daha sonra 4-2-3-1'in bek pozisyonuna çekilen Nijeryalı oyuncu, "Bekte oynadığım zamanlar oluyor. Kanatta oynayan oyuncunun gol atma şansı olduğunu görebiliyorum ve ben de 'orada olmak istiyorum' diyorum ama bekte oynamak hoşuma gidiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diye konuştu.
"DERBİ GİBİ MAÇ YAŞAMADIM"
Galatasaray derbisi için açıklama yapan Osayi Samuel, "Galatasaray derbisi gibi bir maç yaşamamıştım. Maçtan önce, sizi gören herkes, maçı kazanmak zorunda olduğunuzu söylüyor. Sonra maça çıkarken rakip taraftarlar çıldırıyor, bu tarz olayları seviyorum çünkü herkes izliyor. Böyle atmosferlerde kendimi geliştirmek için her şeyi yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"KONSANTRE OLMADIĞIMIZ GÖRÜNÜRSE..."
"Eğer kötü sonuçlar alırsanız, dışarı çıkmamanız sizin için daha iyi diyen" Nijeryalı futbolcu, "Eğer QPR'de bir maç kaybederseniz, arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp bunu unutmaya çalışabilirsiniz. Türkiye'de ise aynı şeyi yapacak olsam, bu, maçlara konsantre olmadığım şeklinde algılanır. Küçük şeyler ama bunları anlayabiliyorum, taraftarlar çok tutkulu ve bizi izlemek için çok para ödüyorlar. Eğer bizim konsantre olmadığımız gibi görünürse... Bu durumu anlayabilirim" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLURSAK 10 KATI OLACAK"
24 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Burada kazanılması gereken en önemli şey şampiyonluk. Atmosfer ve taraftarlar şu ana kadar harikaydı ama eğer şampiyon olursak bunun 10 katı olacağını biliyorum. Bu kulüp, buraya gelen ve forma için savaşan futbolcuları asla unutmaz. Bu yüzden bunun bir parçası olmak benim için büyük bir başarı olur" dedi.
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