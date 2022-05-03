FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama görüntülerini paylaştı
FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.
When you win your first title in 38 years...??— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022
?????? ?? ????@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO
Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.
Fabulous. ?? https://t.co/m5AECBDLBJ— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) May 2, 2022
Yapılan paylaşımının ardından sosyalm medya'da en çok konuşulan görüntüler arasında yer aldı.
We support Trabzonspor and this frankly incredible title winning rave now. pic.twitter.com/gHH7uAtdvj— MUNDIAL (@MundialMag) May 2, 2022
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