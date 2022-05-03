Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 14:10
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak
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Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.

Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.


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