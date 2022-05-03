Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul'da kutlayacak.
Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek.
Saat 15.00'de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.
Video Haberler
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
- Kiracı olarak girdiği evi soydu
- Bakanlık zeytin yönetmeliğini savundu
- Bursa’da korkutan yangın!
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı