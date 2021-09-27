Fenerbahçeli Kim Min-Jae, performansıyla sezona damga vuruyor

Mydaily sitesi "Kim Min-jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.