Fenerbahçeli Kim Min-Jae, performansıyla sezona damga vuruyor

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:44
<p>Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Güney Koreli yeni transfer Kim Min-jae oldu.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçen Fenerbahçe'de en çok konuşulan isim Güney Koreli yeni transfer Kim Min-jae oldu.

<p>Fenerbahçe’nin Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada savunmada başarılı müdahaleleriyle göz dolduran Güney Koreli stoper sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim.</p>

Fenerbahçe’nin Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada savunmada başarılı müdahaleleriyle göz dolduran Güney Koreli stoper sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim.

<p>Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Kim Min-jae, Hatayspor karşısında rakiplerine geçit vermedi. Opta’nın verilerine göre 16 isabetli pas yapan Güney Koreli, Hatayspor maçında 5 kez sahipsiz top kazandı ve 8 kez uzaklaştırma yaptı.</p>

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Kim Min-jae, Hatayspor karşısında rakiplerine geçit vermedi. Opta’nın verilerine göre 16 isabetli pas yapan Güney Koreli, Hatayspor maçında 5 kez sahipsiz top kazandı ve 8 kez uzaklaştırma yaptı.

<p>Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki başarılı stoperi Kim Min-jae, Hatayspor karşısında en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu. Başarılı savunmacı 7 hava topunun 5’inde başarı sağladı.</p>

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki başarılı stoperi Kim Min-jae, Hatayspor karşısında en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu. Başarılı savunmacı 7 hava topunun 5’inde başarı sağladı.

<p>Fenerbahçe’de Attila Szalai ile iyi bir ikili oluşturan Güney Koreli stoper ülkesinde de manşetlere taşındı.</p>

Fenerbahçe’de Attila Szalai ile iyi bir ikili oluşturan Güney Koreli stoper ülkesinde de manşetlere taşındı.

<p>Interfootball Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye taktığı ‘Kore Tankı’ lakabını öne çıkardı. Haberde “Kim Min-jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-jae’nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye ‘Van Dijk’ benzetmesi yaptıkları belirtildi.</p>

Interfootball Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye taktığı ‘Kore Tankı’ lakabını öne çıkardı. Haberde “Kim Min-jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-jae’nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-jae’ye ‘Van Dijk’ benzetmesi yaptıkları belirtildi.

<p>Mydaily sitesi "Kim Min-jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.</p>

Mydaily sitesi "Kim Min-jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.

<p>Yonhap News ise "Kim Min-jae üst üste 4. kez Fenerbahçe formasıyla 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadelerini kullandı. Haberde Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyette başrol oynayan oyunculardan biri olduğu aktarıldı.</p>

Yonhap News ise "Kim Min-jae üst üste 4. kez Fenerbahçe formasıyla 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadelerini kullandı. Haberde Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyette başrol oynayan oyunculardan biri olduğu aktarıldı.

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