Galatasaray maçının ardından kaleci İrfan Can, gözyaşlarına hakim olamadı

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:35
<p>Süper Lig’de Galatasaray’a deplasmanda öne geçtiği maçta 2-1 yenilen Göztepe taraftarını kahretti.</p>

Süper Lig’de Galatasaray’a deplasmanda öne geçtiği maçta 2-1 yenilen Göztepe taraftarını kahretti.

<p>Üst üste 3’üncü yenilgisini alan sarı-kırmızılılar büyük umutlarla başladığı 2021-2022 sezonunda 7’nci hafta sonunda düşme potasına yerleşti.</p>

Üst üste 3’üncü yenilgisini alan sarı-kırmızılılar büyük umutlarla başladığı 2021-2022 sezonunda 7’nci hafta sonunda düşme potasına yerleşti.

<p>Göztepe’nin Galatasaray’a 2-1 yenildiği maçta genç kaleci İrfan Can Eğribayat yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti.&nbsp;</p>

Göztepe’nin Galatasaray’a 2-1 yenildiği maçta genç kaleci İrfan Can Eğribayat yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti. 

<p>Maçı 1-0 önde götüren Göztepe’de Halil’in 49’uncu dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği şutta topu elinden kaçıran İrfan Can büyük hatasıyla maçın kaderini belirledi.&nbsp;</p>

Maçı 1-0 önde götüren Göztepe’de Halil’in 49’uncu dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği şutta topu elinden kaçıran İrfan Can büyük hatasıyla maçın kaderini belirledi. 

<p>Sezon başında adı sık sık Galatasaray’la anılan genç eldivene taraftarlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.&nbsp;</p>

Sezon başında adı sık sık Galatasaray’la anılan genç eldivene taraftarlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 

<p>İrfan Can’ın 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Arkadaşlarının ve teknik ekibin teselli ettiği 22 yaşındaki kalecinin İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi.</p>

İrfan Can’ın 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Arkadaşlarının ve teknik ekibin teselli ettiği 22 yaşındaki kalecinin İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi.

<p>İrfan Can, bu sezon daha önce takımın ilk ve tek galibiyetini aldığı Başakşehir maçında yaptığı kurtarışlarla 3 puanı getiren isimlerden olmuştu.</p>

İrfan Can, bu sezon daha önce takımın ilk ve tek galibiyetini aldığı Başakşehir maçında yaptığı kurtarışlarla 3 puanı getiren isimlerden olmuştu.

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