Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli Kim'e övgü dolu sözler

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, ligin en iyi stoperini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:04
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli Kim'e övgü dolu sözler
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.


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