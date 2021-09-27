Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli Kim'e övgü dolu sözler
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, ligin en iyi stoperini açıkladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Biden neyi ifade etti bilemem