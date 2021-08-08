<p>Yayıncı kuruluşa konuşan Beijing Guoan'da antrenörlük yapan Zoran Jankovic, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i anlattı. İşte Jankovic'in açıklamaları:</p>
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Yayıncı kuruluşa konuşan Beijing Guoan'da antrenörlük yapan Zoran Jankovic, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i anlattı. İşte Jankovic'in açıklamaları:

<p>"24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor"</p>
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"24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor"

<p>"Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum."</p>
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"Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum."

<p>"Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor."</p>
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"Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor."

<p>"Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız."</p>
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"Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız."

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