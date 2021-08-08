4
"Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor."
Video Haberler
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü