Son dakika... Fenerbahçe, Min-Jae Kim için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Min-Jae Kim için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:04
Son dakika... Fenerbahçe, Min-Jae Kim için görüşmelere başladı
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Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Min-Jae Kim'in yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Koreli stoper için görüşmelere başlandığı belirtilirken 25 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Kariyerine Suwon THS takımında başlayan Min-Jae Kim, 2019 yılının ocak ayında Beijing Guoan'a 5 milyon 250 bin Avro karşılığında transfer oldu. Güney Koreli futbolcu Beijing Guoan formasıyla 59 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:


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