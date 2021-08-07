Son dakika... Fenerbahçe, Min-Jae Kim için görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Min-Jae Kim için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Min-Jae Kim'in yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.
Açıklamada, Güney Koreli stoper için görüşmelere başlandığı belirtilirken 25 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Kariyerine Suwon THS takımında başlayan Min-Jae Kim, 2019 yılının ocak ayında Beijing Guoan'a 5 milyon 250 bin Avro karşılığında transfer oldu. Güney Koreli futbolcu Beijing Guoan formasıyla 59 maçta forma giydi.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Bilgilendirme | Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2021
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/Qq85o3yyny
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