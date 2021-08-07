Son dakika... Fenerbahçe, Min-Jae Kim için görüşmelere başladı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:04

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Min-Jae Kim'in yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Koreli stoper için görüşmelere başlandığı belirtilirken 25 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Kariyerine Suwon THS takımında başlayan Min-Jae Kim, 2019 yılının ocak ayında Beijing Guoan'a 5 milyon 250 bin Avro karşılığında transfer oldu. Güney Koreli futbolcu Beijing Guoan formasıyla 59 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı: