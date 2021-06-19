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Yaz aylarının gelmesiyle Iğdır'da sürüyle beraber yola çıkan fenomen çoban Erdal Karadağ ve ailesinin göç yolculuğu, Erzurum'un Karayazı ilçesinde son buluyor.

Yakınlarıyla birlikte geniş yayla kiralayıp, burada çadırlarını kuran Karadağ ve ailesi, kışlıklarını hazırlayıp küçükbaşlarının kırkımını ve sağımını yapıyor. 20 gün süren göç yolcuklarını kayıt altına alarak, sosyal medya hesabından binlerce izleyeniyle paylaşan Erdal Karadağ, hem çobanlığı ve hayvan bakımını anlatıyor hem de birçok anısını takipçilerine sunuyor. Karadağ, göç sırasında soğuk gecelerde, dağlarda kaldıklarını ve hayvanlarını kurtlardan korumak için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hayvanları otlatmak için dağa çıktığında internetin çektiği noktalarda videolarını sosyal medyaya yüklediğini söyleyen Karadağ, kentten sıkılan ve doğayı özleyen birçok takipçisi olduğunu, zaman zaman onları da yaylada misafir ettiklerini belirtti.

Doğal ortamda birçok alternatif çözüm üreten Karadağ, yaka mikrofonuna rüzgarı önlemesi için koyun yünü sardığını anlattı.

