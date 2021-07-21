<p>Fernando Muslera, Galatasaray'ın PSV ile oynadığı mücadelede yediği gollerle geceye damga vurdu.&nbsp;</p>
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Fernando Muslera, Galatasaray'ın PSV ile oynadığı mücadelede yediği gollerle geceye damga vurdu. 

<p>Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunuda PSV Eindhoven ile oynanan maça neredeyse 1-0 mağlup başladı.&nbsp;&nbsp;<br></p>
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunuda PSV Eindhoven ile oynanan maça neredeyse 1-0 mağlup başladı.  

<p>Marcao’nun geri pasında topu düzeltmek isteyen Uruguaylı file bekçisi topu rakibe kaptırdı, sonrasında da gol oldu.</p>
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Marcao’nun geri pasında topu düzeltmek isteyen Uruguaylı file bekçisi topu rakibe kaptırdı, sonrasında da gol oldu.

<p>Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu maçta kalesini korumakta güçlük geçen Urugaylı eldiven Kupa Amerika'dan sonra izin yapıp 14 Temmuz’da İstanbul’a gelmişti.</p>
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Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu maçta kalesini korumakta güçlük geçen Urugaylı eldiven Kupa Amerika'dan sonra izin yapıp 14 Temmuz’da İstanbul’a gelmişti.

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