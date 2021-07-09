Louis Van Gaal: “Fransa ve Portekiz takım değil”

09 Temmuz 2021 Cuma, 17:50

2000/2001 ve 2012/2014 yılları arasında Hollanda Milli Takımı’nı çalıştıran Louis Van Gaal, L’Equipe'e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda turnuvaya son 16 turunda veda eden Fransa ve Portekiz’i eleştiren Van Gaal, iki takımın da bütünlüğü sağlayamadığını belirtti.

“TAKIM DEĞİLLER”

Van Gaal, “Portekiz, Fransa ve Almanya gibi bu turnuvada başarısız olan favorilerin uzun yıllardır aynı teknik direktörle çalışması komik bir tesadüf. Santos, Deschamps ve Löw uzun yıllardır bu takımları çalıştırıyorlar ve artık hiçbir şeye müdahale etmiyorlar. Oyuncularına güveniyorlar.

Bazen kendime, ‘Başırısızlık neden kaynaklanıyor?’ diye soruyorum. Benim için Fransa ve Portekiz bir takım değil. Oyuncuların bir araya gelerek oluşturduğu bir gruptan ibaretler.” dedi.

“DÜŞÜNECEĞİM”

Hollanda Milli Takımı’nın başına geçip geçmeyeceği ile ilgi ise Van Gaal şunları söyledi, “Tarih tekerrürden ibaret. Bunu kesinlikle düşüneceğim. Çünkü bir ülkede futbolun gelişmesi ve yenilenmesi için milli takım antrenörünün konumu çok önemli.”