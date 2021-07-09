Olimpiyatlar için ilk kafile Tokyo'ya gitti
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkenci Alican Kaynar, Japonya'ya gitti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere ülkemizden ilk kafile Tokyo'ya gitti." denildi.
Alican Kaynar'ın yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen ve kondisyoner Turgay Aslanyürek'in yer aldığı kafilenin Tokyo'ya ulaştığı ifade edildi.
Milli yelkenci Alican Kaynar, Tokyo yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır hazırlandığımız ve çok emek harcadığımız olimpiyatlar sonunda geldi. Önümüzde iki haftalık bir hazırlık dönemi olacak ve daha sonra yarışlar başlayacak. Hepimiz heyecanlı ve aynı zamanda azimliyiz." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Dev bankadan açıklama
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Son halini paylaştı, yorum yağdı