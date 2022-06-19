Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş maça damga vurdu

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 10:59
<p>FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-1 ve Sırbistan'a ise 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geldi.</p>

FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-1 ve Sırbistan'a ise 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geldi.

<p>Brasilia'nın Nilson Nelson Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada, Filenin Sultanları başarılı bir performans ortaya koydu ve salondan 3-0 galip ayrıldı.</p>

Brasilia'nın Nilson Nelson Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada, Filenin Sultanları başarılı bir performans ortaya koydu ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

<p><strong>ZEHRA GÜNEŞ FIRTINASI</strong></p> <p>Zehra Güneş Almanya karşısında müthiş performansıyla galibiyette başrolü oynadı. </p>

ZEHRA GÜNEŞ FIRTINASI

Zehra Güneş Almanya karşısında müthiş performansıyla galibiyette başrolü oynadı. 

<p>12 hücum sayısı ve 9 blok sayısı olmak üzere toplam 21 sayı ile en skorer isim olan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medyada övgü aldı.</p>

12 hücum sayısı ve 9 blok sayısı olmak üzere toplam 21 sayı ile en skorer isim olan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medyada övgü aldı.

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