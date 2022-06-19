Filenin Sultanları, Almanya'yı set vermeden devirdi: 3-0
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının üçüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında Almanya'yla karşı karşıya geldi. Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazanarak 4. galibiyetini aldı.
Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)
Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25
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