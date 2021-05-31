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Financial Times'ın haberinde, “Bu gıda denetleme sistemi Access to Nutrition Foundation gibi uluslararası kurumlar tarafından kullanılmakta. Uygulamaya göre yalnızca 3.5 yıldızı ürünler ‘sağlıklı’ kabul ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Nestlé'nin gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'inin bu eşiği karşılayamadığı belirtilirken, saf kahve hariç içeceklerin yüzde 96'sının, şekerleme ve dondurma portföyünün de yüzde 99'unun bu eşiği karşılamada başarısız olduğu kaydedildi.

Öte yandan yazışmalarda, "Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık ancak portföyümüz, tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, çevresel sağlık tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor" denildiği bildirildi.