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iPhone 13'ün arz kıtlığından etkilenebileceği konusunda da uyarıda bulunan Kuo, şunları kaydetti:
iPhone'un mevcut üretim zorluğunun bileşen sıkıntısı olduğuna düşünüyoruz. Ancak bu dezavantajın iPhone 13 siparişleri üzerinde sınırlı bir etkisi var. 2020'deki iPhone 12 gönderilerine kıyasla 2021'deki iPhone 13 gönderilerinin yıllık yüzde 10'dan fazla artış göstereceğine inanıyoruz.
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