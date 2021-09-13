<p>Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13, Apple Watch Series 7 ve AirPods 3 için beklentileri özetleyen yeni raporunu yayımladı. Rapora göre iPhone'larda ilk kez yeni 1 TB depolaması olacak.<br></p>
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Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13, Apple Watch Series 7 ve AirPods 3 için beklentileri özetleyen yeni raporunu yayımladı. Rapora göre iPhone'larda ilk kez yeni 1 TB depolaması olacak.

<p>Kuo, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekeleriyle satışa sunulacağını söyledi. iPhone 12 ve iPhone 12 mini'deki 64 GB depolama kapasitesine ilişkin değişikliğe gidileceğinden bahseden Kuo'ya göre, Apple iPhone 13'lerde 64 GB depolama seçeneceğini sunmayacak.<br></p>
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Kuo, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekeleriyle satışa sunulacağını söyledi. iPhone 12 ve iPhone 12 mini'deki 64 GB depolama kapasitesine ilişkin değişikliğe gidileceğinden bahseden Kuo'ya göre, Apple iPhone 13'lerde 64 GB depolama seçeneceğini sunmayacak.

<p>Kuo, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile ilgili olarak önceki raporlarnı doğruluyarak, bu cihazların 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri ile satışa sunulacağını aktardı.<br></p>
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Kuo, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile ilgili olarak önceki raporlarnı doğruluyarak, bu cihazların 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri ile satışa sunulacağını aktardı.

<p><strong>iPhone 13'ün arz kıtlığından etkilenebileceği konusunda da uyarıda bulunan Kuo, şunları kaydetti:</strong></p><p>iPhone'un mevcut üretim zorluğunun bileşen sıkıntısı olduğuna düşünüyoruz. Ancak bu dezavantajın iPhone 13 siparişleri üzerinde sınırlı bir etkisi var. 2020'deki iPhone 12 gönderilerine kıyasla 2021'deki iPhone 13 gönderilerinin yıllık yüzde 10'dan fazla artış göstereceğine inanıyoruz.</p>
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iPhone 13'ün arz kıtlığından etkilenebileceği konusunda da uyarıda bulunan Kuo, şunları kaydetti:

iPhone'un mevcut üretim zorluğunun bileşen sıkıntısı olduğuna düşünüyoruz. Ancak bu dezavantajın iPhone 13 siparişleri üzerinde sınırlı bir etkisi var. 2020'deki iPhone 12 gönderilerine kıyasla 2021'deki iPhone 13 gönderilerinin yıllık yüzde 10'dan fazla artış göstereceğine inanıyoruz.

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