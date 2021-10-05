'Fiyatlar gayet uygun' demişti! İşte Erdoğan'ın markette ödediği tutar
Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini söyleyen Erdoğan, “Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.
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