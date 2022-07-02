Forbes açıklandı: Türkiye'den milyarderler listesine giren 13 isim var

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:07
<p>Amerikan iş dergisi<strong> Forbes,</strong> her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en zenginleri listesini açıkladı.</p> <p>2022 yılı için güncellenen listede yer alan <strong>Türk iş insanları</strong> ise dikkat çekti.</p> <p><em>Aydın Doğan'dan Deniz Şahenk'e, Mustafa Rahmi Koç'tan Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'nin en zengin 12 ismi...</em></p>

Amerikan iş dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en zenginleri listesini açıkladı.

2022 yılı için güncellenen listede yer alan Türk iş insanları ise dikkat çekti.

Aydın Doğan'dan Deniz Şahenk'e, Mustafa Rahmi Koç'tan Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'nin en zengin 12 ismi...

<p><em><strong>1. Murat Ülker</strong></em></p> <p>Serveti: 4.7 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 601</p>

1. Murat Ülker

Serveti: 4.7 milyar dolar

Forbes sıralaması: 601

<p><strong>2. Ferit Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 2.4 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1292</p>

2. Ferit Şahenk

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

<p><strong>3. Hamdi Ulukaya</strong></p> <p>Serveti: 2.4 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1292</p>

3. Hamdi Ulukaya

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

<p><strong>4. Erman Ilıcak</strong></p> <p>Serveti: 2.3 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1341</p>

4. Erman Ilıcak

Serveti: 2.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1341

<p><strong>5. Filiz Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 2.2 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1397</p>

5. Filiz Şahenk

Serveti: 2.2 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1397

<p><strong>7. Nihat Özdemir</strong></p> <p>Serveti: 1.9 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1579</p>

7. Nihat Özdemir

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

<p><strong>6. Sezai Bacaksız</strong></p> <p>Serveti: 1.9 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1579</p>

6. Sezai Bacaksız

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

<p><strong>8. İbrahim Erdemoğlu</strong></p> <p>Serveti: 1.8 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1645</p>

8. İbrahim Erdemoğlu

Serveti: 1.8 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1645

<p><strong>9. Semahat Sevim Arsel</strong></p> <p>Serveti: 1.6 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1818</p>

9. Semahat Sevim Arsel

Serveti: 1.6 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1818

<p><strong>10.Hamdi Akın</strong></p> <p>Serveti: 1.5 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1929</p>

10.Hamdi Akın

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

<p><strong>15. Mustafa Rahmi Koç</strong></p> <p>Serveti: 1.5 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1929</p>

15. Mustafa Rahmi Koç

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

<p><strong>18. Deniz Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 1.3 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 2190</p>

18. Deniz Şahenk

Serveti: 1.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2190

<p><strong>21.Aydın Doğan</strong></p> <p>Serveti: 1.1 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 2448</p>

21.Aydın Doğan

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

Forbes Türk iş insanları Aydın Doğan Deniz Şahenk Mustafa Rahmi Koç Hamdi Ulukaya

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