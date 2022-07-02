Forbes açıklandı: Türkiye'den milyarderler listesine giren 13 isim var

Amerikan iş dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en zenginleri listesini açıkladı.

2022 yılı için güncellenen listede yer alan Türk iş insanları ise dikkat çekti.

Aydın Doğan'dan Deniz Şahenk'e, Mustafa Rahmi Koç'tan Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'nin en zengin 12 ismi...