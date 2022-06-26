İş insanı evinde ölü bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde restoran işletmecisi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü bir restoran zincirinin Nazilli şubesi işletme ortaklarından olan Mustafa İmal, dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi ile ortaya çıkan olayın ardından İmal’ın yakınları ve sevenleri evin bulunduğu yere akın etti.
Eve giren ekipler yaptığı ilk belirlemede İmal’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çevresi tarafından sevilen iş insanı Mustafa İmal’in ölümü olayı duyanları hüzne boğdu.
Olayın ardından eve gelen Nazilli Cumhuriyet Savcısı, İmal’ın otomobilinde ve evinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından İmal’ın cenazesi cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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