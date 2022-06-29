Fotoğraf tutkunu dalgıçlar aslan balığının peşinde
Su altı canlılığı açısından ön plana çıkan İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde görülmeye başlanan aslan balığı, fotoğraf sevdalısı dalışseverlere görsel zenginlik sunuyor.
Ege'de, eğitim öğretim döneminin sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla dalış turizmi de hareketlendi. Tatil için Ege kıyılarını seçenlerden bazıları İzmir'deki dalış merkezlerin yolunu tutuyor.
Karaburun ve Seferihisar ilçelerini tercih eden dalışseverler, birbirinden farklı deniz canlılarını doğal ortamında görme imkanı buluyor. Profesyonel eğitimlerini tamamlayarak aldıkları brövelerle derin dalış yapanlar maksimum 30 metre derinliğe kadar inerek su altındaki canlılığı yakından gözlemliyor.
Bazı dalgıçlar özel olarak üretilen su altı görüntüleme ekipmanları ile deniz yaşamını fotoğraflarken bazıları da canlıları izlemekle yetiniyor. Son dönemde popülasyonu arttığı gözlenen aslan balığı da fotoğraf tutkunu dalgıçlar tarafından su altında kayıt altına alınıyor. Yurt içi ve dışından gelen dalışseverler de aslan balığını fotoğraflamak istiyor.
Bölgedeki su altı canlılığının çok zengin olduğunu anlatan Tunca, şöyle konuştu:
"Şehir dışından çok sayıda misafirimiz var. Okulların kapanmasıyla hareketlilik yaşanıyor. 'Hocam bize ne göstereceksiniz?' diye soruyorlar. Nihayetinde resif var, bacamız var, mağaralarımız var, iki tane batığımız var. Su altı canlılığı da çok fazla. Diyebilirim ki Türkiye'nin ilk 5 dalış destinasyonu arasında Seferihisar var. Çoğu yerde dalış yaptım. Bu kadar canlı popülasyonunun olduğu nadir yerlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Denize her girdiğimizde baraküda sürüleri, sinarit, orfoz, lahoz, müren, ahtapot görmek mümkün." İstilacı bir tür olarak bilinen aslan balıklarının popülasyonunun da arttığını aktaran Tunca, özellikle aslan balıklarını görmek için yurt dışında yaşayan dalgıçların da bölgeye gelerek dalış yaptığını dile getirdi.
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