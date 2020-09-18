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EPA

Mato Grosso eyaletindeki yangını söndünmeye çalışan bir itfaiyeci.

Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında bu yıl 15 binden fazla yangın çıktı ve yaygın yıkıma yol aztı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla.

Brezilya'da, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri olan Pantanal'da çıkan yangınlar bölgeyi kasıp kavururken çok sayıda hayvan da telef oldu.