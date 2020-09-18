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Mato Grosso eyaletindeki yangını söndünmeye çalışan bir itfaiyeci.
Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında bu yıl 15 binden fazla yangın çıktı ve yaygın yıkıma yol aztı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla.
Brezilya'da, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri olan Pantanal'da çıkan yangınlar bölgeyi kasıp kavururken çok sayıda hayvan da telef oldu.
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Pantanal'daki yangından kaçmaya çalışan bir geyik.
Bölgede bu yıl şu ana dek Toplamda 15.756 yangın tespit edildi. Geçen yıl aynı dönemde 5.109 yangın kayıtlara geçmişti.
Bazı fotoğrafları rahatsız edici bulabilirsiniz
Bu sulak alanlar, dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitlilik içeren yerlerinden biri.
EPA
Yangınların büyük yıkım yarattığı bölgedeki bir nehrin, insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafı.
Çevre Bakanı Ricardo Salles, yangınların "dev boyutlarda" yayıldığını söyledi.
Ancak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Pantanal ve Amazon bölgesindeki yangınlar nedeniyle hükümetine karşı yöneltilen eleştirilerin "orantısız" olduğunu savundu.
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Yangınlardan kaçan bir grup jaguar, Encronto das Aguas Eyalet Parkı'nın bir başka köşesine doğru geçti.
Brezilya'da kurak mevsimde yangınlar sık sık doğal şekilde çıkıyor, ancak hayvancılıkla uğraşan bazı çiftlik sahipleri, hayvanları için mera alanı açmak için kasten de yangın çıkartabiliyorlar.
Uzmanlar, yangınlarda kaç hayvanın öldüğünü hesaplamanın imkansız olduğunu söylüyor, ancak kayıpların dev boyutlarda olmasından korkuluyor.
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