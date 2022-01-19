Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 22:41
Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Yunanistan'ın Fransa'dan sipariş ettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk teslimatı yapıldı.

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Atina'nın toplam 24 adet temin etmesi planlanan Rafale tipi Fransız savaş uçaklarının ilk 6'sı, Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

İniş sırasında düzenlenen törende Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de hazır bulundu. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

İlk teslimatın siparişten 16 ay sonra yapıldığına dikkati çeken Miçotakis, 6 uçaklık ikinci teslimatın 2022 içinde ve diğer teslimatların da 2023 ve sonrasında yapılacağını belirtti.

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Fransa ile Yunanistan arasında son dönemde önemli bir yakınlaşma yaşandığı görülüyor. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Fransa'nın Yunanistan'a askeri desteğinin yanı sıra, Türkiye ile yaşanan sorunlarda kayıtsız şartsız destek verdiği de görülüyor. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sık sık gerginlik yaşanıyor. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Merkel döneminde AB'nin araya girmesiyle krize dönüşmeyen gergin cephede, şimdilik sular durulmuş gibi görünüyor. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Yunanistan, AB üyelerinin yanı sıra ABD'nin de desteğini almış durumda. 

Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı

Son dönemde ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırmıştı. 


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