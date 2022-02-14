Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerini ziyaret etti. Darmanin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saint-Laurent-de-la-Salanque’da yaşanan gerçek bir dram. Bilanço, 2’si çocuk olmak üzere 7 ölüm. Maalesef bilanço kesin değil.

