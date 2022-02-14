Fransa’da binada patlama: 7 ölü

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:58
Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Fransa’nın güneyinde bulunan Pyrénées-Orientales bölgesinde, bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Fransa’nın güneyinde bulunan Pyrénées-Orientales bölgesinin Saint-Laurent-de-la-Salanque şehrinde bir binanın zemin katındaki bir dükkanda yerel saatle 01.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Henüz nedeni tespit edilmeyen patlama sonrası binada yangın çıktı.

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Alevlerin çevredeki binalara da sıçradığı belirtildi. Olay yerine 85 itfaiyecinin sevk edildiği ve yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. 

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Bölge Savcılığı, yangında biri çocuk biri bebek çocuk toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, belediye mahalle sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi.

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerini ziyaret etti. Darmanin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saint-Laurent-de-la-Salanque’da yaşanan gerçek bir dram. Bilanço, 2’si çocuk olmak üzere 7 ölüm. Maalesef bilanço kesin değil. 

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

Tüm itfaiyecilere hızlı müdahaleleri için teşekkür ederim. Fransız halkı adına tüm desteğimi ve dayanışmamı kurbanların aileleriyle ve sevdikleriyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa’da binada patlama: 7 ölü

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