Lyon kentinde, rapçilerden oluşan bir grup, ağustostaki klip çekimi sırasında motosikletli sahnelerinde "trafik kurallarını hiçe saydığı ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle 9 ay hapse mahkum edilen "Many-GT" lakaplı Mehdi Fiad isimli rap şarkıcısının serbest bırakılması için birkaç aydır sarı çizgili elbiselerle motosikletli eylemler düzenliyor.

