Fransa'da "Daltonlar kostümlü motosikletliler" tedirginlik uyandırıyor
Lyon kentinde, rapçilerden oluşan bir grup, ağustostaki klip çekimi sırasında motosikletli sahnelerinde "trafik kurallarını hiçe saydığı ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle 9 ay hapse mahkum edilen "Many-GT" lakaplı Mehdi Fiad isimli rap şarkıcısının serbest bırakılması için birkaç aydır sarı çizgili elbiselerle motosikletli eylemler düzenliyor.
Red Kit çizgi filmindeki Dalton kardeşlere benzer kostümler giyerek caddelerde motosikletleriyle "taşkınlık" yapan grup, yer yer futbol maçlarında kostümleriyle sahaya dalıyor, bazen de hapishaneler dahil resmi binaların duvarlarına tırmanıyor.
Lyon başta olmak üzere Fransa'daki yetkilileri tedirgin eden "Daltonlar", eylemlerini sonlandırmak için arkadaşları Many-GT'nin serbest bırakılmasını şart koşuyor.
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