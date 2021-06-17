5

'ARTIK KARAVAN EVİMİZ OLDU'

Fotoğraf sanatçısı Eric Guedeney, eşinin de zor durumdaki insanlara yardım eden hemşire olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde işlerini yapabileceklerini, çocukları Tao'nun da uzaktan eğitim alabileceğini düşünüp, yola çıkmaya karar verdiklerini anlatan Guedeney,

"Fransa'daki evimizi ve diğer varlıklarımızı sattık. Aldığımız karavanla 2 yıl önce yola çıktık. Artık bu karavan evimiz oldu. Ben fotoğraf ve video çekerek, Fransa'daki bir televizyon kanalına satıyorum.

Böylece para kazanmaya devam ediyorum. Ayrıca bir miktar birikmiş paramız da var. Türkiye'de uzun süre kalmak istiyoruz" dedi.