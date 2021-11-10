Futbol kulüplerinden 10 Kasım paylaşımları

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:18
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Süper Lig kulüpleri tarafından saygıyla anıldı.</p>

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Süper Lig kulüpleri tarafından saygıyla anıldı.

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