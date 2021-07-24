<p>Galatasaray Romanyalı orta saha Alexandru Cicaldau'yu resmen transfer etti.</p>
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Galatasaray Romanyalı orta saha Alexandru Cicaldau'yu resmen transfer etti.

<p>Galatasaray, 24 yaşındaki orta sahanın sözleşme koşullarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.&nbsp;</p><p>Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıkalmada şu ifadeler yer aldı:&nbsp;</p>
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Galatasaray, 24 yaşındaki orta sahanın sözleşme koşullarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. 

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıkalmada şu ifadeler yer aldı: 

<p>Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.</p><p>Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>
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Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

<p>Galatasaray'ın Romanyalı orta sahanın sözleşmesine '25 milyon Avroya serbest kalır' maddesi koydurması ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın Romanyalı orta sahanın sözleşmesine '25 milyon Avroya serbest kalır' maddesi koydurması ise sosyal medyada oldukça konuşuldu. 

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