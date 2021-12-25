Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

28 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u ağırlayacak Antalyaspor, 5 Ocak'ta da Süper Kupa finalinde son şampiyon Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki mücadelesine 9 Ocak'ta Göztepe maçı ile devam edecek.