Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 14:46
Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Sofiane Feghouli, 52. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu getirdi.

Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Süper Lig'de 7 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Galatasaray, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de ise 8 Ocak'ta Giresunspor'u konuk edecek.

Galatasaray, Antalyaspor engelini 2 golle aştı! | Galatasaray 2-0 Antalyaspor

28 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u ağırlayacak Antalyaspor, 5 Ocak'ta da Süper Kupa finalinde son şampiyon Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki mücadelesine 9 Ocak'ta Göztepe maçı ile devam edecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler