UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 20.00’de Randers Stadyumu’nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez rakip olacak. Galatasaray 3. Tur’da İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başladı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 292 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 76 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 390 kez havalandırırken, kalesinde ise 441 gol gördü.
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 85 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 33 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 117 gol atarken, kalesinde ise 129 gole engel olamadı.
Galatasaray’da Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA’ya bildirilen listede yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Marcao da sarı kart cezasından dolayı müsabakanın kamp kadrosunda bulunmuyor. Oğulcan Çağlayan’ın da lisansındaki sorun devam ediyor.
Randers’ın başında Danimarkalı teknik adam Thomas Thomasberg bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Danimarka takımının toplam değeri 9 milyon 450 bin Avro. Takımın en değerli oyuncusu 1 milyon Euro ile kaleci Patrik Carlgren. Bu sezon kendi liginde 5 maça çıkan Randers, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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