Galatasaray’ın Randers maçı kadrosunda Marcao yer almadı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:07

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone’u eleyerek play-off turuna kalan Galatasaray’da yarın oynanacak Randers maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan kamp kadrosunda Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırıda bulunan Marcao yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atmış, sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuya ilişkin, "Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dilemişti.

Galatasaray’ın paylaşımı: