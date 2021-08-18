Galatasaray’ın Randers maçı kadrosunda Marcao yer almadı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosunda Marcao yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone’u eleyerek play-off turuna kalan Galatasaray’da yarın oynanacak Randers maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan kamp kadrosunda Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırıda bulunan Marcao yer almadı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atmış, sonrasında kırmızı kart görmüştü.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuya ilişkin, "Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dilemişti.
Galatasaray’ın paylaşımı:
Randers maçı kamp kadromuz ?? #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/IhbYrA9NYy— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2021
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